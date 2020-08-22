Alpedo-Kervan, “TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı Alpedo-Kervan, korona virüs salgını kapsamında hijyenik üretim ve tedarik ile ilgili aldığı önlemler nedeniyle "TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından AlpedoKervan Lezzet Grubuna, “Covıd19 Güvenli Üretim Belgesi” verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyenik ortamda üretim potansiyelini artıran AlpedoKervan, pandemi sürecinde de TSE tarafından alınan belge ile güvenli firmalar arasındaki yerini aldı. Alınan güvenli belge, Kervan pastanelerinin yanı sıra Alpedo ve Dondurmam Gaymak markalarının üretim tesislerinde de geçerli olacak.

Tüketicilerin güvenliğinin yanı sıra çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin sağlığına her zaman değer verdiklerini ifade eden AlpedoKervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğu, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs süreci kapsamında bizlerde yoğun şekilde önlemler aldık ve almaya devam ettik. Üretim tesislerimizden sevkiyata, şubelerimizden müşteri servislerine kadar hijyene çok önem verdik. Biz kendimizi Kahramanmaraş’ın turizm elçisi ilan ettik ve bizim için insan sağlığı her şeyden önemli. Bu şekilde de çalışmalarımıza deva edip vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünleri sergilemeye devam edeceğiz. Aldığımız “TSE Covıd19 Güvenli Üretim Belgesi" tüm müşterilerimize hayırlı olsun bu başarı onların” diye konuştu.

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