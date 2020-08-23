Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Ahir Dağı mevkiindeki bir meyve bahçesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Ekiplerin 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 5 su tankıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-23 01:59:34



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