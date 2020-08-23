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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı

DHA

Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Ahir Dağı mevkiindeki bir meyve bahçesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Ekiplerin 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 5 su tankıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-08-23 01:59:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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