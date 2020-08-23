Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor 7 Güzel Adam Müzesi'nden düzenlenen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri etkinliğinin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet Müdürü de katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor 7 Güzel Adam Müzesi'nden düzenlenen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri etkinliğinin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet Müdürü de katıldı

İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte 'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri' organizasyonu düzenleyeceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor 7 Güzel Adam Müzesi'nden düzenlenen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri etkinliğinin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet Müdürü de katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte ‘Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri’ organizasyonu düzenleyeceklerini açıkladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin tanıtım toplantısı 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şair ve yazarların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın sözü dünyaya ulaşacak
Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Biliyorsunuz Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için “Çünkü sözümüz var’ sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş’ın sözünü sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.
Başkan Güngör konuşmasında Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında ‘UNESCO Şehirler Ağı’na dahil olması çalışmalarına da değindi. Başvuru sürecinin başladığını ifade eden Güngör, “Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak” ifadelerini kullandı.
Bu yıl birincisi düzenlenecek etkinliğin en dikkat çekici yanı, 8 ayrı dalda verilecek “Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri” olacak. Rasim Özdenören, İskender Pala, Fatih Andı, Güray Süngü, Mevlana İdris Zengin, Kemal Sayar ve Necip Tosun’dan oluşacak Değerlendirme Kurulu, 2020 yılının en dikkate değer kitaplarını ve edebiyat projelerini ödüllendirecek.
Ödüller; yılın en iyi şiir kitabı, yılın en iyi öykü kitabı, yılın en iyi çocuk kitabı, yılın en iyi romanı, yılın en iyi incelemearaştırma kitabı, yılın en iyi dijital edebiyat projesi, yılın en iyi edebiyat dergisi, yılın en iyi TV edebiyat programı kategorilerinde verilecek.
Etkinlik kapsamında ortaokullar arası resim yarışması; liseler arası şiir, öykü ve deneme yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca her yaştan yazarların katılacağı şiir, öykü ve deneme yarışmaları olacak.
Tamamı ödüllü bu yarışmaların yanı sıra, Kahramanmaraşlı büyük usta Âşık Mahzuni Şerif anısına bir “Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması” da düzenlenecek.
1620 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında şehirde 40’a yakın edebiyat ve kültür insanı ağırlanacak. Kahramanmaraş ve ilçelerindeki toplam 30 lisede düzenlenecek “okuryazar buluşmaları” programlarının yanı sıra etkinlik boyunca her gün Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik çeşitli “tematik oturumlar” düzenlenecek. Beş gün sürecek bir yazı atölyesine de ev sahipliği yapacak olan etkinlikte ayrıca her gün tüm katılımcılara açık paneller, şiir okuma etkinlikleri ve konserler düzenlenecek. Etkinlik ayrıca “Kahramanmaraş’ın Yüzleri” isimli bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta bahçe ve örtü yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta bahçe ve örtü yangını
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 ...
Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı
Alpedo-Kervan, “TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı Alpedo-Kervan, korona virüs salgını kapsamında hijyenik üretim ve tedarik ile ilgili aldığı önlemler nedeniyle "TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Alpedo-Kervan, “TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi” ...
Kahramanmaraş’ta 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
Yangında çamaşır ve bulaşık makinesi yanan kadının gözyaşları
YEREL HABERLER Yangında çamaşır ve bulaşık makinesi yanan kadının ...
Yanan evindeki eşyaları için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yanan evindeki eşyaları için gözyaşı döktü
Büyükşehir belediyesi ölçü ve tartı aletlerini denetledi Mahrukatçılar Odası Başkanı Adem Özdemir, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade etti
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi ölçü ve tartı aletlerini ...
Kahramanmaraş’ta aranan 30 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta aranan 30 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 30 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 30 kişi ...
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Düğünde bayrak asarken maganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Düğünde bayrak asarken maganda kurşunuyla yaralandı
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu İki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu İki ayrı ...
Kahramanmaraş'ta 450 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 450 bin adet makaron ele geçirildi
Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu
YEREL HABERLER Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu
İnsan boyunda yayın balığı Kahramanmaraş'taki baraj göletinde 1 metre 70 santim boyunda yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER İnsan boyunda yayın balığı Kahramanmaraş'taki baraj ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X