Afşin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün yapanlar yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün merasimi yapanlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Türkiye genelinde Covid19 ile mücadele sürerken Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesinde gerçekleştirilen düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Korona virüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.

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