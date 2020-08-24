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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırtına meyve ağaçlarına zarar verdi

İHA

Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına nedeniyle meyve ağaçları ve ürünler zarar gördü.

Fırtına meyve ağaçlarına zarar verdi

Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtına nedeniyle meyve ağaçları ve ürünler zarar gördü.
Kahramanmaraş kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahır Dağı'nda 3 gündür etkili olan şiddetli fırtına etkisini kaybederken, fırtına sonrası bağ evlerindeki meyve ağaçları zarar gördü. Bölgede etkili olan fırtına sonrası 100 adet badem, 50 adet ceviz, 20 adet elma, 15 adet armut ve 25 adet kiraz ağacının zarar gördüğü öğrenildi.
Meyve ağaçları zarar gören Mustafa Uludağ, “İşte biz çiftçilerin kaderi bir gece ani bir fırtına çıktı tüm meyveleri silkeledi. Dalda meyve kalmadı ve bir kısmını da aynı gece çıkan yangın ağaçları yakıp kül etti. Rabbimden gelen buna da şükür diyoruz. Meyve bahçelerinde ekonomik değerimiz bitti, bu yıl felaketler yılı Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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