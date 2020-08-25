Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Saygılı (42) yönetimindeki 46 S 7008 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki tarım işçilerinden Mehtap Tıraş (18), Münevver Yüksek (40), Şermin (40), Emine (27), Aysel (38), Hatice (42), Dilan (15), Elif (15), Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.

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