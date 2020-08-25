İnşaat halindeki binadan düşen işçi ağır yaralandı

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Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri inşaat işçisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan inşaat işçisinin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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