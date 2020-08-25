Sosyal medya fenomenine gözaltı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv' isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.



DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-25 16:46:49



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