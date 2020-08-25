İnşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan Vezir (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakılmış, olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan inşaat işçisi, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.