İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Suriye uyruklu işçi Hamza Vezir (64), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Hamza Vezir, kalıpları sökerken dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince özel hastaneye götürülen Hamza Vezir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-25 18:10:25



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