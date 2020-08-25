Silah kullanan 26 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta silah kullanmaya teşebbüs eden 26 şüpheli kullandıkları silahlarıyla birlikte suçüstü yakalandı.



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda havaya ateş eden 9 kişi suçüstü, 10 kişinin üzerinden, ikametten ve aracından, 3 kişi icrai rezalet yaparken ve 4 kişi ise olaydan sonra kaçarken silahla yakaladı. Toplamda 26 şahıstan 6'sı ruhsatsız 10 adet tabanca, 14 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 26 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.