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Kahramanmaraş’ta gençler ve yaşlılar için yeni kısıtlamalar getirildi

İHA

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirler aldı.

Kahramanmaraş’ta gençler ve yaşlılar için yeni kısıtlamalar getirildi

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirler aldı.
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs tedbirlerine ek olarak riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.
Alınan karar doğrultusunda, 18 yaş altı genç ve çocuklar saat 21.00’den sonra umuma açık yerler, parklar gibi alanlara veli ve vasisi olmaksızın giremeyecek. Gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç olmak üzere 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da düğün, nikah, nişan gibi merasimlere katılamayacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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