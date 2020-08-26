Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivricehüyük Mahallesi'nde F.B.'nin (38) elindeki tarihi esere alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Operasyon başlatan ekipler, F.B.'yi otomobiliyle seyir halindeyken durdurdu. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 47 sikke, 2 heykelcik, 2 haç ile 10 farklı obje olmak üzere toplam 61 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, müze müdürlüğüne teslim edilirken, F.B. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-26 11:36:59



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