Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük bölgesinde F.B.(E38) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine operasyon yaptı

Operasyonda, 47 adet sikke, 2 adet heykelcik, 2 adet haç ile 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Olay ile ilgili bulunan F.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

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