Kahramanmaraş’taki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen sebeple çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahalelerle söndürülen bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü.
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