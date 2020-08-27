Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yürürken yerde gördüğü maskeyi alarak yüzüne takan yaşlı adam güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, kentteki tarihi kapalı çarşıda meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde yaşlı bir adam yürürken yerde cerrahi maskeyi görüyor. Daha sonra eğilerek maskeyi yerden alan kişi tereddüt etmeden yüzüne takıyor.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-27 14:45:07



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