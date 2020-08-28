Kahramanmaraş’ta motor yarışları nefes kesti

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen motor yarışları adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşattı.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Helete Karaçay kırsalında Hard Enduro Kulübü tarafından düzenlenen motor yarışları tamamlandı. ‘Hard Enduro 2020’ yarışlarının son gününde sporcular, zorlu parkurda hünerlerini göstererek nefes kesen bir mücadele sergiledi.

Yarışmada lastik, kütük, taş, tünel, uçuş rampalarının ve arabaların yer aldığı 3 kilometrelik engebeli arazide 60 sporcuyu yaklaşık bin 500 kişi izledi. Motocross alanında başarılı sporcular yetiştirmek isteyen Helete Hard Enduro Kulübü, sürekli etkinlikler yaparak daha da profesyonelleşmek istiyor.

Türkiye şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini söyleyen Helete Hard Enduro Kulüp Başkanı Menderes Küpelikılınç, “Yakında Türkiye şampiyonasına da katılmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizi kötü alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan uzak tutmak. Birlik beraberliği sağlamak gençler arasında. Buradaki bir başka amacımız ise Kahramanmaraş’ı tanıtmak. Büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.

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