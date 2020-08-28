Balkon ve pencereden girdiği evlerden 6 telefon çaldı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta geceleri açık bırakılan balkon ve pencerelerden girdiği evlerden 6 cep telefonu çalan Alparslan E. (25) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Alparslan E. tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde açık unutulan pencere ve balkın kapılarından eve giren bir kişi, şarjdaki cep telefonları alarak kayıplara karıştı. Aynı yöntemle girdiği 4 evden 6 cep telefonu çalan şüpheliyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, telefonları Alparslan E.'nin çaldığını belirledi. Şüpheli kısa sürede ekiplerce yakalanırken, üzerinde çalıntı 3 cep telefonu çıktı. Diğer telefonları ise sattığı belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Alparslan E., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-28 18:30:30



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