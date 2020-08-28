Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 29 kişi tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMANMARAŞ'ta polisin aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişi yakalandı. Şüphelilerden, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 29 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 42 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, hırsızlık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 29'u sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-28 20:45:25



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