Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos töreni

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Törene katılanlar, daha sonra Şeyhadil Mezarlığı'na geçerek, şehitliği ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-30 10:21:52



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