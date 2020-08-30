Çocukların tehlikeli yolculuğu Kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı

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Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, Şeyh Edebali Bulvarı'nda seyir halinde olan 27 MM 929 plakalı kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce yolculuk yaptı. Çocuklar düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, o anlar ise bir başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.

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