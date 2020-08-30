Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, KahramanmaraşGaziantep karayolu Kapıçam mevkisinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 27 RM 218 plakalı tır, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelirken kırmızı ışıkta bekleyen M.K.S'nin kullandığı 27 RM 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır şoför O.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada iki tırda maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.