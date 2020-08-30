Serinlemek için gölete giren Mehmet, boğuldu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, serinlemek için baraj göletine giren Mehmet Akif Altıparmak (14), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kılavuzlu Barajı göletinde meydana geldi. Mehmet Akif Altıparmak, babası ve komşusu ile Kılavuzlu Barajı'na gezmeye gitti. Daha sonra Altıparmak serinlemek için suya girdi. Altıparmak bir süre sonra çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar sevk edildi.

O sırada baraja beraber gittikleri Hakkı Özpınar (47) suya girerek çocuğu kurtarmak istedi ancak Altıparmak gözden kaybolurken, kendisi de boğulma tehlikesi atlattı. Özpınar, dalgıçlar tarafından kurtarılarak sudan çıkartıldı. Daha sonra Altıparmak'ı aramaya başlayan dalgıçlar kısa sürede çocuğa ulaşarak sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan Mehmet Akif Altıparmak ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-30 17:30:21



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