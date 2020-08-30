Kahramanmaraş’ta ev yangını korkuttu

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Kahramanmaraş’ta bir binadaki dairede çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesindeki bir binanın 6’inci katında çıktı. Dairede çıkan yangını söndüremeyen ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

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