Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu ticareti kapsamında takibe aldı. Her adımları izlenen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem başlatılan şahıslardan İ.A, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.