Silajlık mısır eken çiftçinin yüzü gülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silajlık mısır eken çiftçinin yüzü gülüyor

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üretim alanı her geçen gün artan silajlık mısır, verim ve fiyatıyla yüz güldürürken; çevre illerdeki hayvancılık sektörünün de destekçisi oluyor.

Silajlık mısır eken çiftçinin yüzü gülüyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim alanı her geçen gün artan silajlık mısır, verim ve fiyatıyla yüz güldürürken; çevre illerdeki hayvancılık sektörünün de destekçisi oluyor.
Hayvancılığın vazgeçilmez yem maddelerinden biri olan silajlık mısır üretiminde söz sahibi olan Elbistan Ovası’nda hasat başladı. Son yıllarda gelişen tarım teknolojisi ile birlikte dekar başına kilogram verimi de artan silajlık mısır, fiyatıyla da çiftçinin yüzünü güldürüyor.
İlçeye bağlı Doğan Mahallesinde hasada başlayan çiftçilerden Mehmet Ceran, istedikleri verimi almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Bu yıl birçok çiftçinin damlama sulama sistemi ile ürün yetiştirdiğini belirten Ceran, “Bunun semeresi de bizlere yüksek verim olarak dönüyor” dedi.
Silajlık mısır ekiminin her geçen yıl arttığını kaydeden Ceran, “Silajlık mısır, besicilerin hayvan yemi olarak kullandığı ürünlerin başında geliyor. Büyük emek harcayarak yetiştirdiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Mısırlarımızın boyu 4 metreye ulaştı. Bu sene verimimiz geçen yıla göre daha iyi. Dekarda 89 ton ürün alıyoruz. Şuanda da tonu 350 TL’den alıcı buluyor. Önceliğimizi, Elbistan piyasasına veriyoruz. Ama çevre illerden gelen talepleri de karşılayacak ürünümüz var” ifadelerini kullandı.
Aynı mahallede çiftçilik yapan Beyhan Ceran ise üretimden elde edilen mahsulün büyük kısmını çevre illere gönderdiklerine vurgu yaptı.
Elbistan’ın silajlık mısır konusunda da adından söz ettirmeye başladığını anlatan Ceran, “Nisan ayında ekime başlıyoruz, ağustos ayının sonlarında hasat yapıyoruz. Üretimden memnunuz. Genelde besicilere satıyoruz. Şuanda ilk hasadımızı bölgemizdeki besicilere satıyoruz. Daha sonraki ürünleri de Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerdeki çiftliklere göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor
YEREL HABERLER Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor
Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu
Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal
YEREL HABERLER Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi ...
Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu Korona virüs salgını sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren otellere “Güvenli Turizm Sertifikası” veriliyor
YEREL HABERLER Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu ...
Tescilli "Maraş biberi" pazara indi
YEREL HABERLER Tescilli "Maraş biberi" pazara indi
El emeği göz nuru sürahinin fiyatı 10 bin TL
YEREL HABERLER El emeği göz nuru sürahinin fiyatı 10 bin TL
Tescilli Maraş biberi, pazarda
YEREL HABERLER Tescilli Maraş biberi, pazarda
Kahramanmaraş’ta ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ev yangını korkuttu
Araç dışında yolcu taşıyan sürücüye cezai işlem
YEREL HABERLER Araç dışında yolcu taşıyan sürücüye cezai işlem
Baraj göletinden çıkarılan çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Baraj göletinden çıkarılan çocuk kurtarılamadı
Serinlemek için gölete giren Mehmet, boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren Mehmet, boğuldu
Barajda can pazarı Kahramanmaraş’ta girdiği baraj göletinde kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 45 dakika sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Barajda can pazarı Kahramanmaraş’ta girdiği baraj ...
Kahramanmaraş'ta TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü ...
Çocukların tehlikeli yolculuğu Kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Çocukların tehlikeli yolculuğu Kamyonetin arkasına ...
Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
YEREL HABERLER Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos töreni
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos töreni
"Ayranpınarı" doğa severlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER "Ayranpınarı" doğa severlerin ilgi odağı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X