Sosyal mesafeye dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var' yazılı pankart astı 



Kadir GÜNEŞÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta oto elektrik ustası Adem Gönen (39), sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var. Sende de var, o yüzden 2 metre uzakta dur' yazılı pankart astı. Gönen, "Müşterilerimiz dikkat etsin diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım sağlığımızı koruyalım" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek isteyen oto elektrikçi Adem Gönen, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla iş yerine, 'Uzaktan selamlaşalım. Bende koronavirüs var. 2 metreden fazla yaklaşma. Sende de var. O yüzden 2 metre uzakta dur' yazılı pankart astı.

'GELEN MÜŞTERİLER BENDEN UZAKTA DURSUN'

Salgın tehlikesinin geçmediğini ve sosyal mesafe kuralının önemli olduğunu ifade eden Adem usta, insanların dikkat etmesi için böyle bir yöntem geliştirdiğini ve gelen müşterilerinin, kendisinden uzak durmasını istediğini belirtti. Gönen, "Farkındalık oluşturmak için böyle bir yazı astım. Gelen müşterilerimiz bize fazla yaklaşmasın bizden uzak dursun. Uzaktan selamlaşalım diye böyle yaptım. Bu salgına dikkat çekmek için 'Bende koronavirüs var' diye yazdım. Çok şükür virüs yok bende, sağlığımız yerinde ama 'müşterilerimiz dikkat etsin' diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım, sağlığımızı koruyalım. Müşterilerimiz yazıyı görünce, dikkate alıyorlar ve daha uzak mesafeli duruyorlar. İşimiz gereği yakın temaslıyız ama bu virüs nedeniyle uzak durmamız lazım. İnsanları ne kadar uyarırsak, uyaralım bazen dikkat edilmiyor. O yüzden böyle bir yönteme başvurdum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Gördükleri zaman mesafeyi koruyorlar'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-02 12:10:30



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