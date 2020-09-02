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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan’da ilk e-sınav yapıldı

İHA

Elbistan’da ilk e-sınav yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ilk esınav yapıldı.
Esınav uygulamasının Elbistan’da da yapılabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir salon esınav merkezine dönüştürüldü. Esınavlar, bu salona kurulan 22 adet bilgisayar üzerinden yapılmaya başladı. Ehliyet sınavı başta olmak üzere birçok sınavın Elbistan’da yapılmasını sağlayacak esınav merkezinin kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk sınav yapıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’le birlikte esınav merkezini ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alparslan Ceran’dan bilgi aldı. Elbistan esınav merkezindeki ilk sınava sürücü adayları katıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, esınav öncesinde adaylarla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.
Esınavların Elbistan’da yapılmasının önünün açılmasıyla birlikte vatandaşların il merkezine gitmek zorunda kalmayacağını belirten Kaymakam Özkan Demir, “Bir süredir üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli bir eğitim hizmetini daha ilçemize ve bölgemize kazandırmış bulunuyoruz” dedi.
Elbistan’da hayata geçirilen esınav merkezinin yaklaşık 250 bin nüfusu ilgilendiren bir proje olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, şöyle devam etti:
“Bilindiği gibi ehliyet, ustalık ve kalfalık sınavları, elektronik ortamda ‘esınav’ olarak adlandırılan sistem üzerinden yapılıyor. Başta ilçemiz olmak üzere çevre ilçelerdeki çok sayıda vatandaşımız, bu sınavlara katılabilmek için 200 kilometreye yakın bir yolculuk yapıp Kahramanmaraş il merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Uzun süredir emek verdiğimiz esınav merkezinin hayata geçmesi ile birlikte Elbistan ve çevre ilçelerdeki adaylar, bu zahmetten kurtulmuş oldu. Esınav merkezimizin Elbistan’la birlikte çevre ilçelerdeki 250 bin nüfusa hizmet edeceğini düşünüyoruz.”
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemizde kamu hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma anlamında elimizden gelen mücadeleyi sarf ediyoruz. Bugün de bu noktada önemli bir açığı kapatacak bir hizmete daha kavuştuk. İlçemize bölgemize hayırlı uğurlu olsun. İlk esınavımızı yaptık. Elbistan’ımızın bu hizmete kavuşmasındaki desteklerinden dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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