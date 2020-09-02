Emniyetten dolandırıcılık uyarısı: `Pandemi destek´ mesajlarındaki linke tıklamayın



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda vatandaşlardan 'Pandemi destek 1000 TL yardım' gibi mesajlar geldiği ve mesajlardaki linke tıkladıklarında mağdur oldukları yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaşların mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamamalarını, tıklamaları halinde karşı tarafından mobil ve internet bankacılığa erişim sağlayarak hesapları boşalttığını kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılırken, dolandırıcılar bunu fırsat bilip insanları dolandırmaya başladı. Vatandaşların cep telefonlarına pandemi destek yardımından yaralanabileceklerini belirten SMS gönderen dolandırıcılar, destekten yararlanabilmeleri için mesajdaki linke tıklamalarını istiyor. Vatandaşlar linke tıkladıktan sonra telefonun kontrolü dolandırıcılara geçiyor.

'BANKA HESAPLARI BOŞALTILIYOR'

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan müracaatlarda, vatandaşlarımızın kullanmış oldukları telefon hatlarına 'Pandemi destek-1000 TL yardım' veya 'Covid-19'dan dolayı 1000 TL devlet desteği' ve benzeri mesajlar geldiği, gelen mesajlarda bulunan linke tıklandığında bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etmek sureti ile cep telefonlarının kontrolünün ele geçirilerek, telefon sahibinin bilgisi ve rızası dışında, telefon rehberinde bulunulan kişilere de aynı ve benzer mesajların gönderildiği, söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, vatandaştan kişisel bilgiler ve banka veya kredi kartı bilgilerinin istendiği, bu bilgilerinin ekranda çıkan sayfaya girilmesi neticesinde, mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak hesapların boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Hiçbir kurum ve kuruluş, devlet desteği veya benzeri yardım desteği yapmak bahanesi ile cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka veya kredi kartı bilgilerini isteyerek yardım dağıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesaj içeriğinde geçen bilmedikleri linklere tıklamamaları, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere kesinlikle girmemeleri gerekmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-02 18:10:37



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