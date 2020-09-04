Tarla sürdüğü traktörün altında kalarak öldü

Kahramanmaraş'ta tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kemallı Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Halil İbrahim Yıldırım (63), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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