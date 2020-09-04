Kahramanmaraş’ta maske takmayan 16 kişiye 21 bin 785 lira ceza

Kahramanmaraş’ta düzenlenen '461 ve Covid19' uygulamasında, 16 kişiye maske takma kuralına uymamaktan 21 bin 785 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 700 personel ve 100 ekiple düzenlenen uygulama kent genelinde düzenlendi. Ekipler park ve bahçeler, meydanlar, sokaklar, umuma açık yerler, metruk binalar, çevre yolları ve il merkezinde caddeler üzerinde geniş kapsamlı kontroller yaptı.

Drone ile havadan da desteklenen uygulamada 3 bin 631 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, eş zamanlı uygulamada hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Covid19 nedeniyle yapılan çalışmalarda ise 16 kişiye maske takma kuralına uymamaktan 21 bin 785 lira ve 2 kişiye gürültü yapmaktan Kabahatler Kanununa istinaden 374 lira idari para cezası uygulandı.

277 umuma açık yer, 67 park bahçe, 58 mesire alanı ve yürüyüş alanı ve 78 metruk bina kontrol eden polis, trafik yönünden yapılan denetimlerde de 981 aracı durdurdu, 40'ına çeşitli kural ihlallerinden toplam 55 bin 663 lira cezai işlem uyguladı.

Çalıntı olduğu şüphesiyle 2 motosiklet trafikten men edildi. Sürücü belgesizlikten 15, alkollü araç kullanmaktan 12, modifiye araçtan 7, abartılı egzozdan 5, yüksek sesle müzik dinlemekten 2, diğer maddelerden 82 adet işlem yapılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Kent genelindeki eş zamanlı uygulamaya İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da, ilgili emniyet müdür yardımcıları ve şubelerin müdürleriyle birlikte katıldı.

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