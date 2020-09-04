Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 27 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerinden 21'i tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonunda aralarında 'cezaevinden firar etmek', 'silahlı tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ticareti', 'göçmen kaçakçılığı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel taciz', 'fuhşa teşvik ve aracılık', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 kişinin de yer aldığı 27 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-04 21:49:45
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