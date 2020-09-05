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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta trafik levhaları yenileniyor

İHA

Kahramanmaraş'ta trafik levhaları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde mevcut yollarda bulunan trafik levhalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Göksun İlçesi FındıklıYoğunlukluAndırın İlçesi arasında ulaşım sağlayan grup yollarındaki çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamaz hale gelen trafik levhalarını yenileme ve tamirat işlemlerini sürdürüyor.
Ekipler, kırık levhaları değiştirirken çeşitli nedenlerden dolayı eğri ve bozuk olan levhaları ise düzleyerek trafikte görünür hale getiriyor.

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