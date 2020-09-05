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TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız

DHA

TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, dokuma kumaş tasarımında en başarılı ülke olan İtalya'nın tekstilde gün geçtikçe can kaybettiğini belirterek, "İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyoruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah" dedi.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği´nin (ATHİB) 9'uncu Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ön jüri değerlendirilmesi Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin tekstil ve moda tasarımı okuyan öğrencilere açık olan yarışmaya, 38 başvuru yapıldı. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
'HEM GENÇLERİN HEM FİRMALARIN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'
ATHİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu da Türk tekstil sektörünün dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında olduğunu söyledi. Balsuyu, şöyle konuştu:
"Dünya tekstil sektöründe üretim teknolojisi ve ürün özelliklerine bağlı olarak yaratılan ciddi rekabet ortamında Türk tekstil sektörünün her geçen gün payını artırabilmesi ve dünyada hak ettiği konuma ulaşabilmesi için rekabet şartlarının gereğini sağlaması gerekmektedir. Türk tekstil sektörünün rekabetçi olması ancak sektörün teknoloji düzeyinin geliştirilmesi, ilgili alanlardaki eğitim düzeyinin artırılması inovasyon yeteneğinin yükseltilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, moda ve marka yaratılması ile mümkün görünmektedir. ATHİP olarak en değerli faaliyetlerimizden biri olan Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile her yıl daha fazla genç tasarımcıya ulaşarak hem gençlerin hem de firmalarımızın kaderini değiştirmeye devam ediyoruz."
'TEKSTİL ÜNİVERSİTELERİNE GİREN ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUZ'
TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç ise Kahramanmaraş'ın tekstilde çok önemli bir şehir olduğunu ve ihracat performansı ile her yıl ilk 10 il içerisinde yer aldığını bildirdi. Yarışmada ilk 10'a gireni finale bırakacaklarını, bunların Türkiye'nin ve dünyanın en önemli prestijli fuarı olan Premiere Vision'a götürerek, ürünlerini sergileme imkanı sunacaklarını kaydeden Kıvanç, 2012'den bu yana yapılan yarışmaya 800 öğrencinin katıldığını, 3 bin 200 farklı kumaş tasarımının sergilendiğini, bunların birçoğunun üretime sunulduğunu anlattı. Kıvanç, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi sektörümüz 2 yıl tam burslu olarak okutuyor. Sektörümüz hakikaten eğitime gönül veren sektör. Biz Türkiye'deki tekstil üniversitelerine giren öğrencilerimize karşılıksız, bir asgari ücrete kadar burs veriyoruz. Sektörümüz bu yönden başarılı. Dokuz yıl içinde seçilen öğrencilerimizin hemen hemen hepsi sektörümüzde işbaşı yapmış" dedi.
'İTALYA'DA TEKSTİL CAN KAYBEDİYOR'
Türk tekstil sektörünün kumaş, iplik ve konfeksiyon ürettiğini, bu konuda da başarılı bir ülke olduğunu ancak tasarımda dünyanın en başarılı ülkesinin İtalya olduğunu ifade eden Kıvan, şöyle devam etti:
"İtalya´da tekstil gün geçtikçe can kaybediyor ama bizde daha da iyiye gidiyor. Aynı hammaddeyi kullanıyoruz. Aynı iplikten kumaş üretiyoruz. Uzakdoğu'da kumaş 5 lira bizde 25 lira İtalya'da 75 lira. Biz de inşallah tasarımlarımızla bu seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Tasarım önemli bir konu. Bir ürünün katma değer yaratılabilmesi için tasarımının iyi olması gerekiyor. Biz de hamdolsun ülke olarak tasarım da belli bir yere geldik. Dünya ile rekabet ediyoruz, trendde artık belirleyici olmaya başladık, taklit eden değil taklit edilen ülke pozisyonuna geldik. İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyoruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah. Modada trend belirleyici olmaya gayret gösteriyoruz."
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen'in de davetli olarak birer konuşma yaptığı yarışmada jüri adaylarının tasarımları incelenip puanlandı. Değerlendirmenin ardından finale kalan 10 tasarım, TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç tarafından açıklandı.
  DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-05 13:51:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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