Otomobilde 40 bin lira değerinde 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, Suriyeli T.E.Ö.'nün (27) otomobilinde, piyasa değeri 40 bin lira olan kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Suriye uyruklu T.E.Ö.'nün otomobilinde arama yapıldı. Aramada, kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi.

Telefonların piyasa değerinin 40 bin lira olduğu bildirilirken, T.E.Ö. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-05 15:50:12



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