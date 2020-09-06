İçme su hattından 3 metrelik ağaç kökü çıktı

Kahramanmaraş’ın içme suyu hattından bakım ve onarım işlemi yapan ekipler borudan 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’nde yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme suyunun yetersiz geldiği ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı. Ekipler, mahalleye ulaşan içme suyu hattında yaptıkları çalışmada boru içerisinden 3 metrelik ağaç kökünü çıkardı. Görevliler, o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydederken, mahallenin içme suyu yeniden verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.