Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

İHA

Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayşepınar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinden, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 20 yangın işçisi müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşek sütü sabununa yoğun ilgi
YEREL HABERLER Eşek sütü sabununa yoğun ilgi
Piknik alanı çöplüğe döndü Kahramanmaraş’ta doğa tutkunu vatandaş, ormanlık alanın çöplüğe dönmesine isyan etti
YEREL HABERLER Piknik alanı çöplüğe döndü Kahramanmaraş’ta doğa ...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta traktör kazası: 1 ölü
İçme su hattından 3 metrelik ağaç kökü çıktı
YEREL HABERLER İçme su hattından 3 metrelik ağaç kökü çıktı
Kahramanmaraş'tan gitti, Londra'nın ünlü kuaförü oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'tan gitti, Londra'nın ünlü kuaförü oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Salgın döneminde Amerika ve Avrupa perişan oldu’ Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Heyecan Bahçesi’ düzenlenen görenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Salgın ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye şu ...
Otomobilde 40 bin lira değerinde 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde 40 bin lira değerinde 20 kaçak cep ...
Kahramanmaraş’ta kaçak telefon operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçak telefon operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Balcıoğlu; “Farklı renkler ve tatlarla Kahramanmaraş'ı ve kültürünü oluşturmuşuz”
YEREL HABERLER Başkan Balcıoğlu; “Farklı renkler ve tatlarla ...
Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu törenle açıldı
YEREL HABERLER Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu törenle ...
TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız
YEREL HABERLER TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini ...
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
YEREL HABERLER AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Kahramanmaraş'ta trafik levhaları yenileniyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trafik levhaları yenileniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X