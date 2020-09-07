Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta aralarında husumet olan Mikail Gürdal (36) ile Mehmet Şeker (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Gürdal olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan Şeker'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan Mikail Gürdal ile Mehmet Şeker dere kenarında karşılaştı ve tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü ve suç kayıtları olan Gürdal ile Şeker birbirlerini bıçakladı.

'MİKAİL BENİ BIÇAKLADI BEN DE ONU'

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Şeker olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis ekiplerine teslim oldu. Şeker, sağlık ekiplerince müdahalesi yapıldığı sırada polislere, "Mikail beni bıçakladı, ben de onu bıçakladım" diyerek Gürdal'ın bulunduğu yönü gösterdi. Mehmet Şeker ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, polis Mikail Gürdal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra dere kenarında Gürdal'ın cesedini buldu.

Kasığına aldığı bıçak darbesiyle öldüğü belirlenen Mikail Gürdal'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Mehmet Şeker ise ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-07 22:28:16



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