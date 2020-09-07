Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan şahısların kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi İstasyon Mahallesi Erkenez Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, olay mahallinde buluşan Mehmet Ş. (46) ve Mikail Gürdal (36) eski bir husumet sebebiyle tartışmaya başladı. Suç kaydı olduğu da öğrenilen iki şahıs birbirine bıçak çekerek karşılıklı saldırdı. Mikail Gürdal, kasıklarından aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ş. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı yerde intikal eden polis ekibine teslim oldu. Boynundan aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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