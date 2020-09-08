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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş kitap okuyor

İHA

Kahramanmaraş kitap okuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kütüphane hizmetleri kapsamında “8 Eylül Dünya OkumaYazma Günü” nedeniyle özel etkinlikler düzenledi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 1967 yılında ilan edilen "Dünya OkumaYazma Günü" her yıl 8 Eylül'de kutlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü de, “8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü” münasebetiyle “Herkes Okuyor, Her Yerde Okuyor” diyerek bu güne dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmak için 15 dakika süreyle herkesin okuduğu bir etkinlik hazırladı.
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Okuyan insan değişir, gelişir, olgunlaşır. İnsan kendini geliştirince elbette ki toplum ve dünya da gelişir. Böylece hepimiz daha iyi birey olarak gelişmiş bir toplum içerisinde yaşarız. Okuma kültürü insanların hayat boyu öğrenmesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak günümüzde fazlaca yer almaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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