Kahramanmaraş’taki hırsızlık operasyonlarında 10 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen hırsızlık operasyonlarında yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan araştırmalarda farklı tarihlerde gece yarısı iki ayrı ikametten yüklü miktar para ve cep telefonu çalan aynı zamanda farklı bölgeden 2 adet motosiklet çalan A.G. (17), farklı tarihlerde bir araçtan ve bir işyerinden cep telefonu çalan Ozan K. (26), düz kontak yapılan otomobil içinde alınan Eyüp P. (25) ve Serdar F. (19), motosiklet çalan Ahmet M.(21) ve Mustafa E. (21), gece yarısı bir işyerinden para ve malzeme çalan Ş.A. (17), işyerinden elektrik malzemesi çalan Muhammed E. (26), kapısını zorladığı marketten çok sayıda sigara ve para çalan İbiş Y. (59) ve İsa K. (46) yakalandı. Yapılan operasyonda 1 adet çalıntı otomobil, 6 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, bir miktar para, çalıntı elektrik malzemeleri ve diğer malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 10 kişinin suç kayıtları olduğu öğrenilirken tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.