Kahramanmaraş'ta 10 hırsız tutuklandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen ve faili meçhul kalan hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Çalışma sonunda 2 motosiklet ile iki evden yüklü miktarda para ile cep telefonu çalan A.G. (17), bir araçtan ve işyerinden cep telefonu çalan Ozan K. (26), motosiklet çalan Ahmet M. (21) ve Mustafa E. (21), bir işyerinden para ve malzeme çalan Ş.A. (17), işyerinden elektrik malzemesi çalan Muhammed E. (26), bir kişinin parasını çalan İsa K. (46), marketten sigara ve para çalan İbiş Y. (59) ile Eyüp P. (25) ve Serdar F. (19) ise çalıntı otomobille seyir halindeyken yakalandı. Çalıntı 1 otomobil, 6 motosiklet, 3 cep telefonu, bir miktar para ile malzemelerin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan 10 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çeşitli suçlardan kayıtları da olan 10 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-08 22:12:48



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