Kahramanmaraş’ta terör suçundan arana şüpheliyi trafik polisleri yakaladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta terör suçundan aranması bulunan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi, Trabzon Bulvarı üzerinde denetim yaparken şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Yapılan denetim sırasında durdurulan motosikletin sürücüsü S.P.'nin, İstabul 8. Asliye Hukuk Mahkemesince arandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.