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Dünyanın en saçma binasına 30 milyon lira ile talipli çıktı

DHA

Dünyanın en saçma binasına 30 milyon lira ile talipli çıktı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına karar verilen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'ne talip çıktı. Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vermeye hazır olduğunu belirterek, "Şehrin depreme dayanıklı en sağlam binasını yıkmak yerine gerekli tadilâtlarla bir marka yapıp şehrimize kazandırmalıyız. İhale ile satılması durumunda binaya 30 milyon lira ile talibim" dedi.
Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdığı Özel İdare İş Merkezi, görselliği nedeniyle internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan Özel İdare İş Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.
Müteahhitlik yapan iş insanı Mustafa Gök, yıkım kararıyla birlikte Türkiye'nin gündemine gelen binanın, bir marka olarak şehre kazandırılması gerektiğini söyledi. 1994 yılında yapılan Özel İdare İş Merkezi'nin saçma olarak nitelendirilmesinin nedeninin görsellikle alakalı olduğunu belirten Gök, "İnşaat teknolojisi gelişmiş durumda ve görselliği değiştirilebilir. Şehrin merkezinde 2 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, şehrimizin fore kazık ile yapılmış ilk, en sağlam binasından biri. Bu binanın yıkılması ülke ekonomisi açısından da şehrimiz açısından da büyük bir kayıp. Bizim de bu kayba gönlümüz razı olmadığı için satılırsa talip olacağımızı gündeme getirdik. Şu an bu binaya 30 milyon lira vermeye hazırım. Bu binanın içerisinde tadilatlar yaparak, şehrimize bir marka kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. O bina ihale ile satılması durumunda 30 milyon liradan çok daha fazla eder ve ihale anında 30 milyonun üzerine de çıkartırız. Yeter ki yıkılmasın, tadilata izin verilsin" diye konuştu.
'BİNANIN YIKILMASI ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR'
Binanın boş olan bölümlerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılabileceğini kaydeden Mustafa Gök, "Kafamızda çeşitli düşünceler var, şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz. Üstü restoran altında dükkanları, fitness salonları, düğün salonu olan komple bir tesis olarak düşünüyoruz. Çünkü binamızın altında 3 kat otoparkı var. Buraya yapacağınız yeni bir binanın şehrin trafiğine ekstra bir yük getirmemesi gerek. Binanın içerisindeki otopark kendi yükünü hafifletecek. Ondan dolayı binanın yıkılması bence şehrimiz için büyük bir kayıp olur" dedi.
'DEPREME DAYANIKLI BİNAYI YIKMAK MANTIKLI DEĞİL'
Binanın her ne kadar 26 yıl önce yapılmış olsa da depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini kaydeden Mustafa Gök, şöyle devam etti:
"Yapım aşamasında çalışan mühendis arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre, binanın altında yatay ve dikey 16 metre fore kazık var, 3 kattan sonra. Ve bina 8 şiddetindeki depreme dayanıklı bir bina. Yani deprem kuşağında olan şehrimizde depreme dayanıklı bir binanın yıkılıp, farklı bir alan kazandırılmak istenmesi çok mantıklı da değil. Çünkü alanımız 2 bin metrekare. Bu 2 bin metrekareyi hangi alanda kullanacağız? Yani bu binanın yıkılması şehre büyük bir meydan, alan kazandırmayacak ki."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-10 10:13:47

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