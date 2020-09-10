Vali Coşkun'dan siyam ikizlerine moral ziyareti Kahramanmaraş Valisi Ömer Farik Coşkun, Ayşe ve Sema’ya eğitimleri konusunda gerekli yardımların devam etmesi için gayret gösterileceğini belirtti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nu evlerinde ziyaret etti. Vali Coşkun’a, pandemi sürecini evlerinde geçirdiklerini ve bu süreci nasıl değerlendirdiklerini anlatan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, üniversiteyi ve arkadaşlarını özlediklerini belirtti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, pandemi sürecini sorunsuz atlatabilmenin ve yüz yüze eğitimlere bir an evvel başlamanın yolunun ‘Bilim Kurulunun’ tavsiyeleri ile Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uymak olduğunu söyledi. Ayrıca, Ayşe ve Sema’ya eğitimleri konusunda gerekli yardımların devam etmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

Ayşe ve Sema kardeşler ve ailesi Vali Coşkun’a yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Vali Coşkun’a, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Kırmakaya Mahallesi Muhtarı İsa Özay da eşlik etti.

Ziyaretin ardından mahalle sakinleri ile de sohbet ederek taleplerini alan Vali Coşkun, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti.

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