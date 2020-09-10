Üniversiteli siyam ikizlerine ziyaret



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, üniversite öğrencisi siyam ikizleri Ayşe-Sema Tanrıkulu'nu (20) ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ayşe-Sema Tanrıkulu'nu evlerine giderek, ziyaret ett. Pandemi sürecinde evden dışarı çıkmadıklarını dile getiren siyam ikizleri, okullarını ve arkadaşlarını çok özlediklerini söyledi.

Vali Coşkun da pandemi sürecini sorunsuz atlatabilmenin ve yüz yüze eğitimlere başlamanın yolunun, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere uymaya bağlı olduğunu belirtti. Coşkun, Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na eğitimleri için gerekli yardımların devam etmesi yönünde gayret gösterileceğini ifade etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, siyam ikizlerinin evinden çıktıktan sonra mahalleli ile bir araya gelipi,maske, mesafe ve temizlik kuralları konularında bilgi aktardı.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-10 12:13:02



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