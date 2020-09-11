Öğrencileri istedi, öğretmen beste yaptı

Kahramanmaraşlı öğretmeni Mustafa Sağer, öğrencilerine müzik sevgisini aşılayarak onların desteğiyle şarkı besteledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitiren Mustafa Sağer (33) öğrencilerine müziği sevdirerek sanat sevgisi aşılıyor.

Görev yaptığı okullarda hem tiyatro ve kısa film çalışmaları yapan Sağer, “Öğrencilerimin motive olması için bazen ders başında bazen ders sonunda şarkılar söylüyordum. 6 yıldır görev yapıyorum ve görev yaptığım her okulda öğrencilerim benden tek şarkılık da olsa bir albüm çıkartmamı istedi. Mart ayından sonra okullar uzaktan eğitime dönünce bende bu süreci değerlendirip bir şarkı besteledim. Bu benim ilk şarkım olacağı için güzel başlangıçları anımsatan bahar mevsiminden bir ay olması ve doğum günümün de içinde olduğu ''Mayıs'' ayından esinlenerek bu isimde bir şarkı besteledim. Gaziantep’te müzik öğretmenliği yapan Koray hocanın da katkılarıyla şarkıyı tamamladık. Bu süreçte en büyük destekçilerim öğrencilerim oldu. Şarkı yayınlandıktan sonra öğrencilerimden aldığım çok sayıda tebrik ve destek mesajlarıyla duygulu anlar yaşadım. Şimdi tek isteğim okulların bir an önce yüz yüze eğitime açılması ve benim onlarla birlikte şarkımı söylemem” dedi.

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