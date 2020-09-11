Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan araştırmalar sonrası farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. (39), Mehmet B. (19), Recep G. (28), Furkan G. (26), Kürşat B. (19) ve Abdullah M. (29) tutuklandı. Yusuf A. (27) adli kontrol kararıyla serbest kaldı, Hanifi Y.'nin (36) ise işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.