Lokantada çıkan yangın korkuttu

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, bir lokantanın bacasında çıkan yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir lokantada çıktı. 4 katlı binanın zemin katındaki lokantanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, iş yeri çalışanları ile vatandaşlar alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-11 19:29:54



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