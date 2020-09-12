FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, saklandığı evde yakalandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K., saklandığı evde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada FETÖ'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın Kahramanmaraş merkezde olduğu bilgisine ulaştı. Polisin, tespit edilen adrese yaptığı operasyonda, Halil K., yakalandı.

Gözaltına alınan Halil K. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-12 18:02:52



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